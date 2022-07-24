У Черкаській області чоловік хотів похизуватися гранатою перед товаришем та підірвався

Деталі

22 липня близько 19:58 до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з будинків на вулиці Сенатора в місті Сміла.

Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Слідчі з’ясували, що двоє чоловіків розпивали алкогольні напої.

"Під час застілля 53-річний смілянин дістав з кишені гранату РГД-5 аби похизуватися нею перед 62-річним товаришем. Саме в цей час бойова граната вибухнула", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок вибуху 53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Смілянської центральної районної лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

19 червня, у селі Зміїнець Луцького району на гранаті підірвався військовослужбовець. За попередньою інформацією, граната, яку при собі мав чоловік, випала і здетонувала. У результаті цього військовий загинув.