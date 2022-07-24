В Черкасской области мужчина хотел похвастаться гранатой перед товарищем и подорвался
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В городе Смела Черкасской области в частном доме прогремел взрыв. Нетрезвый мужчина достал гранату РГД-5, чтобы похвастаться перед товарищем. Она взорвалась. Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области, передает УНН.
Детали
22 июля около 19:58 в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов по улице Сенатора в городе Смела.
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Следователи выяснили, что двое мужчин распивали алкогольные напитки.
"Во время застолья 53-летний смелянин достал из кармана гранату РГД-5, чтобы похвастаться ею перед 62-летним товарищем. Именно в это время боевая граната взорвалась", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате взрыва 53-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в Смелянскую центральную районную больницу.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним
19 июня, в селе Змиинец Луцкого района на гранате взорвался военнослужащий. По предварительной информации, граната, которую при себе имел мужчина, выпала и сдетонировала. В результате этого военный погиб.