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У селі біля Луцька на гранаті підірвався військовий

У селі біля Луцька на гранаті підірвався військовий

Київ • УНН

 • 201820 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні, 19 червня, у селі Зміїнець Луцького району на гранаті підірвався військовослужбовець. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, граната, яку при собі мав чоловік, випала і здетонувала. У результаті цього військовий загинув.

Як зазначається, чоловік — 1984 року народження, з Кіровоградської області, перебував на лікуванні в одному з медичних закладів Волинської області.

На місці, де стався нещасний випадок, працювали поліцейські та медики.

Як повідомили Суспільному в оперативній диспетчерській Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичної допомоги чоловіку не надавали.

“Не надавалася допомога. Були травми, несумісні з життям”, — зазначили у “швидкій”.

Всі деталі події наразі встановлюють відповідні органи.

Нагадаємо 

У селі Елітне на Харківщині тракторист підірвався на російській міні та дістав поранення.

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