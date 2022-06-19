В селе возле Луцка на гранате подорвался военный
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня, 19 июня, в селе Змиинец Луцкого района на гранате подорвался военнослужащий. Об этом Суспільному сообщила представитель Нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, граната, которую при себе имел мужчина, выпала и сдетонировала. В результате этого военный погиб.
Как отмечается, мужчина — 1984 года рождения, из Кировоградской области, находился на лечении в одном из медицинских учреждений Волынской области.
На месте, где произошел несчастный случай, работали полицейские и медики.
Как сообщили Суспільному в оперативной диспетчерской Волынского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медицинской помощи мужчине не оказывали.
“Не оказывалась помощь. Были травмы, несовместимые с жизнью”, — отметили в “скорой”.
Все детали происшествия устанавливают соответствующие органы.
Напомним
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