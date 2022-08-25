В Киевской области мужчина угрожал взорвать школу и детский сад, его задержали

Детали

Вместе со спасателями кинологи и взрывотехники обследовали целый ряд учебных заведений, однако никаких взрывных устройств не обнаружили.

"Уже через несколько часов мы установили и задержали злоумышленника. В доме местного жителя изъяли и мобильный телефон, с которого совершили фейковую угрозу заминирования. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет" , – говорится в сообщении.

Напомним

24 августа, в Киеве на железнодорожном вокзале задержали 59-летнего жителя Винницы. Во время проверки граждан на фильтрационных пунктах правоохранители обнаружили у мужчины под футболкой гранату с запалом.