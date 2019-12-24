У "Київміськбуді" поінформували про результати зустрічі з інвесторами "Укрбуду"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У “Київміськбуді” відбулася тристороння зустріч щодо добудови об’єктів “Укрбуду”. У результаті зустрічі був підписаний меморандум. Про це УНН повідомили у пресслужбі ХК “Київміськбуд”.
У “Київміськбуді” відбулась зустріч за участі керівництва холдингової компанії, інвесторів та представників ініціативних груп житлових комплексів “Укрбуду”. Учасники обговорили питання перехідного періоду.
"За результатами зустрічі було підписано меморандум "Про взаємодію і співпрацю при відновленні будівництва житлових комплексів та бізнес-центру Української державної будівельної корпорації Укрбуд", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, раніше “Київміськбуд” офіційно заявив про готовність добудувати житлові будинки “Укрбуду”.
Як повідомляв УНН, державний концерн “Укрбуд” заявив про зупинку робіт на 26 об’єктах, 25 з яких — житлові будинки. В цілому йдеться про 13 тисяч квартир.
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