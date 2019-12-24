В "Киевгорстрое" сообщили о результатах встречи с инвесторами "Укрбуда"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В "Киевгорстрое" состоялась трехсторонняя встреча по достройке объектов "Укрбуда". В результате встречи был подписан меморандум. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".
В "Киевгорстрое" состоялась встреча с участием руководства холдинговой компании, инвесторов и представителей инициативных групп жилых комплексов "Укрбуда". Участники обсудили вопросы переходного периода.
"По результатам встречи был подписан меморандум "О взаимодействии и сотрудничестве при возобновлении строительства жилых комплексов и бизнес-центра Украинской государственной строительной корпорации Укрбуд", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее "Киевгорстрой" официально заявил о готовности достроить жилые дома "Укрбуда".
Как сообщал УНН, государственный концерн "Укрбуд" заявил об остановке работ на 26 объектах, 25 из которых - жилые дома. В целом речь идет о 13 тысячах квартир.
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