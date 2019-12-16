Голова "Київміськбуду" розповів, коли холдинг зможе прийняти об'єкти "Укрбуду"

"Передача документів відбувається, це не дуже легкий процес. Якщо брати з практики, у нас не було в практиці, щоб ми комусь передавали, "Укрбуд" недавно передавав проект "Укргалбуду", у них один проект передавався протягом двох місяців. Тобто, це не швидко. Ми будемо намагатися зробити все для того, щоб отримати всі правовстановлюючі документи для того, щоб у нас була можливість витрачати кошти на будівництво цих об'єктів... Ми розраховуємо від трьох місяців до пів року їх тільки приймати", - сказав Кушнір.

За його словами, щойно компанія це зробить, то обов'язково проінформує громадськість.

"Будинки, які є на сьогоднішній день - п'ять об'єктів, які повинні бути здані в експлуатацію - ми ними вже займаємося, і я думаю, найближчим часом ви побачите результат, і ці п'ять об'єктів будуть здані", - додав голова компанії.

Водночас, щодо близько 20 житлових об'єктів, які перебувають на різних етапах будівництва, Кушнір не береться чітко прогнозувати, на скільки змістяться терміни здачі в експлуатацію, і чи будуть вони здаватися в експлуатацію в тому ж порядку, що був спочатку запланований "Укрбудом". Про терміни здачі можна буде говорити лише після повної передачі об'єктів, підготовка до якої ще ведеться.

Кушнір також підкреслив, що передача об'єктів не повинна вплинути на вартість уже куплених квартир.

Нагадаємо, раніше "Київміськбуд" офіційно заявив про готовність добудувати будинки "Укрбуду".

Як повідомляв УНН, державний концерн "Укрбуд" заявив про зупинку робіт на 26 об'єктах, 25 з яких - житлові будинки. В цілому йдеться про 13 тисяч квартир.