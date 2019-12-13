"Киевгорстрой" официально заявил о готовности достроить дома "Укрбуда"

"ЧАО "ХК "Киевгорстрой" информирует, что основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной. Согласно ей, "Киевгорстрой" берет на себя обязательства подхватить объекты "Укрбуда" с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам", - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что "компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок".

"Киевгорстрой" будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры - переданы владельцам", - заявили в холдинге и пообещали, что вскоре сообщат все детали.

Напомним, государственный концерн "Укрбуд" заявил об остановке работ на 26 объектах, 25 из которых жилые дома. В целом речь идет о 13 тысяч квартир.