“Київміськбуд” офіційно заявив про готовність добудувати будинки “Укрбуду”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. ПрАТ “ХК “Київміськбуд” оприлюднив офіційну заяву, в якій повідомляє, що готовий завершити житлові будинки компанії “Укрбуд” і, що переговорний процес з цього питання був успішним, повідомляє УНН.
“ПрАТ „ХК „Київміськбуд“ інформує, що основна частина переговорного процесу з компанією „Укрбуд“ та представниками її нових інвесторів щодо добудови незавершених житлових будинків виявилась успішною. Відповідно до неї, „Київміськбуд“ бере на себе зобов’язання підхопити об’єкти „Укрбуду“ з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам“, — йдеться у заяві.
Водночас наголошується, що „компанії мають пройти складний юридичний та технічний шлях щодо передачі об’єктів та укладених правочинів“.
„Київміськбуд“ робитиме усе можливе, щоб пришвидшити процес. Запевняємо інвесторів: ваше житло буде добудоване, а квартири — передані власникам”, — заявили у холдингу та пообіцяли, що незабаром повідомлять усі деталі.
Нагадаємо, державний концерн “Укрбуд” заявив про зупинку робіт на 26 об’єктах, 25 з яких житлові будинки. Загалом мова йде про 13 тисяч квартир.