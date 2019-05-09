У Києві затримали матір загиблої Бережної
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Поліція під час заходів у Києві 9 травня затримала матір колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної Олену. Таку інформацію УНН підтвердив речник Нацполіції України Ярослав Тракало.
"Так. Я знаю, що її затримали", - сказав співрозмовник агентства.
Зазначимо, раніше начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко заявив, що у столиці під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трьох людей було доставлено до районного управління поліції через використання забороненої символіки.
Як повідомляв УНН, у двох акціях, що вже пройшли у Києві 9 травня, взяло участь менше ніж 4,5 тис. осіб.