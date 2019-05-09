Менше 4,5 тис. осіб взяли участь у двох акціях у Києві

"У Києві пройшла хода від Арсенальної площі до Парку Слави. За нашими оцінками, до трьох тисяч чоловік брали участь безпосередньо в ході. Ще люди підходили до пам’ятника. Правоохоронців ми задіяли до 2 тис. – разом з Національною гвардією, підрозділами ДСНС, на двох великих локаціях у Парку Слави і на Софіївській площі - там також проводилась акція, проводився марш. Там прийняло участь десь 1,2 тис. осіб. Там все пройшло без порушень", - сказав Крищенко.



Біля Парку Слави і на Арсенальній площі фактично великих правопорушень і провокацій не відбулось, зазначив він.



Як повідомляв УНН, у столиці відбулася ще одна акція до 9 травня.