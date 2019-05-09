Менее 4,5 тыс. человек приняли участие в двух акциях в Киеве

"В Киеве прошло шествие от Арсенальной площади до Парка Славы. По нашим оценкам, до трех тысяч человек участвовали непосредственно в ходе. Еще люди подходили к памятнику. Стражей мы задействовали до 2 тыс. - вместе с Национальной гвардией, подразделениями ГСЧС, на двух больших локациях в Парке Славы и на Софиевской площади - там также проводилась акция, проводился марш. Там приняли участие где-то 1,2 тыс. человек. Там все прошло без нарушений", - сказал Крищенко.



У Парке Славы и на Арсенальной площади фактически больших правонарушений и провокаций не произошло, отметил он.



Как сообщал УНН, в столице состоялась еще одна акция к 9 мая.