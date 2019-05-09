Менее 4,5 тыс. человек приняли участие в двух акциях в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В двух акциях, которые уже прошли в Киеве, приняли участие менее 4,5 тыс. человек. Об этом журналистам сказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"В Киеве прошло шествие от Арсенальной площади до Парка Славы. По нашим оценкам, до трех тысяч человек участвовали непосредственно в ходе. Еще люди подходили к памятнику. Стражей мы задействовали до 2 тыс. - вместе с Национальной гвардией, подразделениями ГСЧС, на двух больших локациях в Парке Славы и на Софиевской площади - там также проводилась акция, проводился марш. Там приняли участие где-то 1,2 тыс. человек. Там все прошло без нарушений", - сказал Крищенко.
У Парке Славы и на Арсенальной площади фактически больших правонарушений и провокаций не произошло, отметил он.
Как сообщал УНН, в столице состоялась еще одна акция к 9 мая.