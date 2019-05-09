В Киеве задержали мать погибшей Бережной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Полиция во время мероприятий в Киеве 9 мая задержала мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной Елену. Такую информацию УНН подтвердил представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало.
"Да. Я знаю, что ее задержали", - сказал собеседник агентства.
Отметим, ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что в столице во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, три человека были доставлены в районное управление полиции из-за использования запрещенной символики.
Как сообщал УНН, в двух акциях, которые уже прошли в Киеве 9 мая, приняло участие менее 4,5 тыс. человек.