У Києві зафіксували забруднення повітря: причина - пожежі навколо міста

​​"У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі навколо міста. Погода також сприяє накопиченню шкідливих домішок в повітрі“, — інформують в КМДА.

Так, із 19 серпня зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:



діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.



діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.



формальдегіду — на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.



“Крім того, у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах”, — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, кількість пожеж в Україні збільшується в геометричній прогресії. З початку року вигоріло понад 100 тисяч га лісу, у той час як в 2000-х роках вигоріло близько 10 тисяч га.