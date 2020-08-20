У Києві зафіксували забруднення повітря: причина - пожежі навколо міста
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Через пожежі навколо Києва у самій столиці спостерігається перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій в повітрі шкідливих домішок, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі навколо міста. Погода також сприяє накопиченню шкідливих домішок в повітрі“, — інформують в КМДА.
Так, із 19 серпня зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:
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- діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.
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- діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.
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- формальдегіду — на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.
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“Крім того, у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах”, — зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, кількість пожеж в Україні збільшується в геометричній прогресії. З початку року вигоріло понад 100 тисяч га лісу, у той час як в 2000-х роках вигоріло близько 10 тисяч га.