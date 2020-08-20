В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха: причина - пожары вокруг города
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Из-за пожаров вокруг Киева в самой столице наблюдается превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций в воздухе вредных примесей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров вокруг города. Погода также способствует накоплению вредных примесей в воздухе", - информируют в КГГА.
Так, с 19 августа зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:
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- диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки.
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- диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.
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- формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.
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"Кроме того, в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах", - отметили в пресс-службе.
Напомним, количество пожаров в Украине увеличивается в геометрической прогрессии. С начала года выгорело более 100 000 га леса, в то время как в 2000-х годах выгорело около 10 000 га.