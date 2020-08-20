В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха: причина - пожары вокруг города

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85647 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102352 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127401 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107710 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127798 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101356 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102160 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха: причина - пожары вокруг города

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха: причина - пожары вокруг города

Киев  •  УНН

 • 18887 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Из-за пожаров вокруг Киева в самой столице наблюдается превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций в воздухе вредных примесей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров вокруг города. Погода также способствует накоплению вредных примесей в воздухе", - информируют в КГГА.

Так, с 19 августа зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

  • диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки.
  • диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.
  • формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

"Кроме того, в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах", - отметили в пресс-службе.

Напомним, количество пожаров в Украине увеличивается в геометрической прогрессии. С начала года выгорело более 100 000 га леса, в то время как в 2000-х годах выгорело около 10 000 га.

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