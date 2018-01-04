У Києві зафіксували новий температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Ніч на 4 січня стала найтеплішою з 1881 року, стовпчик термометру не опустився нижче 3,5 градуса тепла. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 4 січня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +3,5°С, що на 1,1°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване ще у 1920 році”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що така температура за кліматичною нормою відповідає кінцю жовтня.
Як повідомляв УНН, 2017 рік посів третє місце серед найтепліших, усього протягом року було зареєстровано 24 температурних рекорди.