В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Ночь на 4 января стала теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 3,5 градуса тепла. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
“По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 4 января в Киеве наблюдалась теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 3,5°С, что на 1,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированноего еще в 1920 году”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая температура по климатической норме соответствует концу октября.
Как сообщал УНН, 2017 год занял третье место среди самых теплых, всего в течение года было зарегистрировано 24 температурных рекорда.