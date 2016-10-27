У Києві зафіксовано шестибальні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.30 рух ускладнений у центрі міста, зокрема, на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Пушкінська, Шота Руставелі. Також транспорт рухається повільно на вулиці Саксаганського, Чоколівському бульварі, вулиці Сумська, а також на розв’язці біля моста Патона. Швидкість руху транспорту там не перевищує 10 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на вулицях Олени Теліги, Ярославській, Набережно-Хрещатинській, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Академіка Заболотного.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 18.30 у столиці зафіксовано 11 ДТП.