В Киеве зафиксированы шестибальные пробки

По состоянию на 18.30 движение затруднено в центре города, в частности, на улице Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, улицах Пушкинская, Шота Руставели. Также транспорт движется медленно на улице Саксаганского, Краснозвездном проспекте, улице Сумская, а также на развязке возле моста Патона. Скорость движения транспорта там не превышает 10 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на улицах Елены Телиги, Ярославской, Набережно-Крещатикской, проспекте Валерия Лобановского, улице Академика Заболотного.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 18.30 в столице зафиксировано 11 ДТП.