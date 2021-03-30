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У Києві заборонили проведення ярмарків з 1 до 12 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації та для зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Києві у період з 1 до 12 квітня заборонено проведення ярмаркових заходів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Цитата:

"На жаль, ситуація із поширенням COVID-19 у столиці – складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у "червоній зоні". Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня. Дякую киянам за розуміння", – прокоментував Кулеба.

В КМДА нагадали, що столиця перебуває у "червоній" зоні.

Доповнення

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві на COVID-19 на сьогодні хворіють 52,2 тис. людей, при цьому за минулу добу виявили ще 1,4 тисячі інфікованих, 33 людини померли.

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,662 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 29 березня, — 10,5 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу, менше як вчора, але майже 2,6 тисячі.

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