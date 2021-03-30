У Києві заборонили проведення ярмарків з 1 до 12 квітня

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"На жаль, ситуація із поширенням COVID-19 у столиці – складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у "червоній зоні". Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня. Дякую киянам за розуміння", – прокоментував Кулеба.

В КМДА нагадали, що столиця перебуває у "червоній" зоні.

Доповнення

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві на COVID-19 на сьогодні хворіють 52,2 тис. людей, при цьому за минулу добу виявили ще 1,4 тисячі інфікованих, 33 людини померли.

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,662 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 29 березня, — 10,5 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу, менше як вчора, але майже 2,6 тисячі.