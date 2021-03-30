У Києві на COVID-19 хворіє 52 тис. людей: за добу ще 1,4 тис. інфікованих, 33 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Києві на COVID-19 на сьогодні хворіють 52,2 тис. людей, при цьому за минулу добу виявили ще 1,4 тисячі інфікованих, 33 людей померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу та інформацію мера Києва Віталія Кличка у Telegram-каналі.
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"Ще 1422 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 161 191). Ще 33 летальних випадки від вірусу (загалом 3367)", - повідомив Кличко.
Деталі
Зі слів мера, за минулу добу зокрема захворіли:
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- 830 жінок віком від 18 до 88 років
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- 523 чоловіки віком від 19 до 89 років
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- 37 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років
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"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179)", - зазначив Кличко.
Водночас за минулу добу госпіталізовано 165 хворих на коронавірус, ще 540 госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
При цьому ще 461 особа подолала коронавірус (загалом 105 579).
За даними з карти РНБО, у Києві на сьогодні 52 245 активних хворих на COVID-19, за добу ця кількість зросла на 928.
Доповнення
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,662 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 29 березня, — 10,5 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу, менше як вчора, але майже 2,6 тисячі.