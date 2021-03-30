В Киеве на COVID-19 болеет 52 тыс. человек: за сутки еще 1,4 тыс. инфицированных, 33 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве на COVID-19 на сегодня болеют 52,2 тыс. человек, при этом за прошедшие сутки обнаружили еще 1,4 тысячи инфицированных, 33 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.
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"Еще 1422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 161 191). Еще 33 летальных случая от вируса (всего 3367)", - сообщил Кличко.
Детали
По словам мэра, за минувшие сутки в частности заболели:
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- 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет
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- 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет
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- 37 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет
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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (316), Днепровском (282) и Дарницком (179)", - отметил Кличко.
В то же время за прошедшие сутки госпитализированы 165 больных коронавирусом, еще 540 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
При этом еще 461 человек преодолел коронавирус (всего 105 579).
По данным с карты СНБО, в Киеве на сегодня 52 245 активных больных COVID-19, за сутки это количество возросло на 928.
Дополнение
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,662 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 29 марта, - 10,5 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций в сутки меньше, чем вчера, но почти 2,6 тысячи.