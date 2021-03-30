В Киеве на COVID-19 болеет 52 тыс. человек: за сутки еще 1,4 тыс. инфицированных, 33 человек умерли

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве на COVID-19 на сегодня болеют 52,2 тыс. человек, при этом за прошедшие сутки обнаружили еще 1,4 тысячи инфицированных, 33 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.