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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46114 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64413 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108180 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143878 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195158 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193224 просмотра

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2 марта, 18:35 • 279293 просмотра

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В Киеве запретили проведение ярмарок с 1 до 12 апреля

В Киеве запретили проведение ярмарок с 1 до 12 апреля

Киев  •  УНН

 • 17088 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и для уменьшения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Цитата:

"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице - сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание", - прокомментировал Кулеба.

В КГГА напомнили, что столица находится в "красной" зоне.

Дополнение

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве COVID-19 на сегодня болеют 52,2 тыс. человек, при этом за прошедшие сутки обнаружили еще 1,4 тысячи инфицированных, 33 человека умерли.

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,662 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 29 марта, - 10,5 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций за сутки, меньше вчера, но почти 2,6 тысячи.

Украинские Национальные Новости

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