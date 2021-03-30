В Киеве запретили проведение ярмарок с 1 до 12 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и для уменьшения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице - сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание", - прокомментировал Кулеба.
В КГГА напомнили, что столица находится в "красной" зоне.
Дополнение
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве COVID-19 на сегодня болеют 52,2 тыс. человек, при этом за прошедшие сутки обнаружили еще 1,4 тысячи инфицированных, 33 человека умерли.
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,662 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 29 марта, - 10,5 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций за сутки, меньше вчера, но почти 2,6 тысячи.