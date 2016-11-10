У Києві заарештували афериста в сфері нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві із можливістю застави у 31 млн грн заарештували організатора масштабної афери зі столичною нерухомістю. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що підозрюваний є організатором злочинної групи, учасники якої у 2012-2013 роках через підставних осіб та з використанням підроблених документів збували громадянами елітну нерухомість. Так, під виглядом продажу трьох об’єктів нерухомості по вул. Хрещатик та Червоноармійській, вони заволоділи коштами підприємця на суму понад 62 млн гривень.
Організатор злочинної схеми з 2014 року перебував у розшуку у зв’язку із втечою з-під варти та був затриманий 7 листопада 2016 року на території міста Києва.
Суд обрав злочинцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із альтернативою внесення застави у розмірі майже 31 млн грн.