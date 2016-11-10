В Киеве арестовали афериста в сфере недвижимости
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве с возможностью залога в 31 млн грн арестовали организатора масштабной аферы со столичной недвижимостью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что подозреваемый является организатором преступной группы, участники которой в 2012-2013 годах через подставных лиц и с использованием поддельных документов сбывали гражданами элитную недвижимость. Так, под видом продажи трех объектов недвижимости по ул. Крещатик и Красноармейской, они завладели средствами предпринимателя на сумму более 62 млн гривен.
Организатор преступной схемы с 2014 года находился в розыске в связи с бегством из-под стражи и был задержан 7 ноября 2016 года на территории города Киева.
Суд избрал преступнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере почти 31 млн грн.