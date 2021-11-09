У Києві за добу від COVID-19 померло 53 людини, захворіло понад 1200

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 688 жінок віком від 18 до 93 років, 446 чоловіків віком від 18 до 94 років, 36 дівчаток віком від 6 місяців до 17 років і 34 хлопчики віком від 3 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 158 хворих на коронавірус, а також 444 особи із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 865 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Оболонському (337), Дарницькому (152) та Солом‘янському (118).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 6604 особи. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 271 028. Подолало вірус 235 176 жителів столиці.

Нагадаємо

Із 1 листопада Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.

Працювати, користуватися громадським транспортом можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом. Це правило поширюється і на:



заклади харчування



готелі



установи соціального захисту



спортзали та фітнес-центри



ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду



масові заходи



торговельно-розважальні центри



Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Також із 1 листопада всі школи Києва перевели на дистанційне навчання.