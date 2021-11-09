В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 53 человека, заболело более 1200

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 688 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 446 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 36 девочек в возрасте от 6 месяцев до 17 лет и 34 мальчика в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 158 больных коронавирусом, а также 444 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 865 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Оболонском (337), Дарницком (152) и Соломенском (118).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6604 человека. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 271 028. Преодолело вирус 235 176 жителей столицы.

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом. Это правило распространяется и на:



заведения питания



отели



учреждения социальной защиты



спортзалы и фитнес-центры



ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда



массовые мероприятия



торгово-развлекательные центры



Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.