В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 53 человека, заболело более 1200
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки выявили 1204 больных коронавирусом, 53 человека умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 688 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 446 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 36 девочек в возрасте от 6 месяцев до 17 лет и 34 мальчика в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 158 больных коронавирусом, а также 444 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 865 человек.
Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Оболонском (337), Дарницком (152) и Соломенском (118).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6604 человека. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 271 028. Преодолело вирус 235 176 жителей столицы.
Напомним
С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом. Это правило распространяется и на:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.