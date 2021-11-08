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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві за добу від COVID-19 померло 47 людей, захворіло понад 600

Київ • УНН

 • 14908 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 606 хворих на коронавірус, 47 людей померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

У Києві за добу від COVID-19 померло 47 людей, захворіло понад 600

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 344 жінки віком від 18 до 94 років, 212 чоловіків віком від 18 до 89 років, 24 дівчинки віком від 15 днів до 17 років і 26 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 118 хворих на коронавірус, а також 322 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 174 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Оболонському (159), Дніпровському (104) та Дарницькому (90).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 6551 особа. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 269 824. Подолало вірус 234 311 жителів столиці.

Нагадаємо

Із понеділка, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.

Працювати, користуватися громадським транспортом можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

  • заклади харчування
  • готелі
  • установи соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Також із 1 листопада всі школи Києва перевели на дистанційне навчання.

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