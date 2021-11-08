В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 47 человек, заболело более 600
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки выявили 606 больных коронавирусом, 47 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 344 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 212 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 24 девочки в возрасте от 15 дней до 17 лет и 26 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 118 больных коронавирусом, а также 322 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 174 человека.
Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Оболонском (159), Днепровском (104) и Дарницком (90).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умер 6551 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 269 824. Преодолели вирус 234 311 жителей столицы.
Напомним
С 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.