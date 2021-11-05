У Києві за добу від COVID-19 померло 43 людини, захворіло понад 1770

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 968 жінок віком від 18 до 99 років, 689 чоловіків віком від 18 до 91 року, 58 дівчаток віком від 10 місяців до 17 років і 57 хлопчиків віком від 29 днів до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 201 хворого на коронавірус, а також 389 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 567 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Святошинському (319), Деснянському (311) та Дарницькому (278).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 6421 особа. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 267 167. Подолало вірус 233 241 жителів столиці.

Нагадаємо

Із понеділка, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.

Працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:



заклади харчування



готелі



установи соціального захисту



спортзали та фітнес-центри



ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду



проводити масові заходи



торговельно-розважальні центри



Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Також із 1 листопада всі школи Києва перевели на дистанційне навчання.