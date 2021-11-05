У Києві за добу від COVID-19 померло 43 людини, захворіло понад 1770
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1772 хворих на коронавірус, 43 людей померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 968 жінок віком від 18 до 99 років, 689 чоловіків віком від 18 до 91 року, 58 дівчаток віком від 10 місяців до 17 років і 57 хлопчиків віком від 29 днів до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 201 хворого на коронавірус, а також 389 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 567 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Святошинському (319), Деснянському (311) та Дарницькому (278).
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 6421 особа. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 267 167. Подолало вірус 233 241 жителів столиці.
Нагадаємо
Із понеділка, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.
Працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- проводити масові заходи
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- торговельно-розважальні центри
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Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.
Також із 1 листопада всі школи Києва перевели на дистанційне навчання.