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В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 43 человека, заболело более 1770

Киев • УНН

 • 22219 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1772 больных коронавирусом, 43 человека умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 43 человека, заболело более 1770

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 968 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 689 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 58 девочек в возрасте от 10 месяцев до 17 лет и 57 мальчиков в возрасте от 29 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 201 больного коронавирусом, а также 389 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 567 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Святошинском (319), Деснянском (311) и Дарницком (278).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умер 6421 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 267 167. Преодолели вирус 233 241 жителей столицы.

Напомним

С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • проводить массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.

Украинские Национальные Новости

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