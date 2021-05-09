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У Києві за добу ще понад 250 хворих на коронавірус, 31 людина померла

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У столиці за минулу добу виявили 255 нових випадків захворювання на коронавірус, 31 людина померла від захворювання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

“+255 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 198 976). +31 летальний випадок від вірусу (загалом 4818). +225 подолали коронавірус (загалом 128 111)”, — написав Кличко.

Деталі

За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19:

• 142 жінки віком від 22 до 85 років
• 100 чоловіків віком від 23 до 84 років
• 4 дівчинки від 5 місяців до 15 років та 9 хлопчиків від 5 місяців до 15 років

Окрім того, до лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус. А також 230 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (151), Деснянському (20), Святошинському та Солом’янському (по 16)”, — розповів мер.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,119 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 травня, — 5,3 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня — 193. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих — майже до 2,6 осіб.

Українські Національні Новини

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