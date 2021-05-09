В Киеве за сутки еще более 250 больных коронавирусом, 31 человек умер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В столице за минувшие сутки обнаружили 255 новых случаев заболевания коронавирусом, 31 человек умер от заболевания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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“+255 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 198 976). +31 летальный случай от вируса (всего 4818). +225 преодолели коронавирус (всего 128 111)”, — написал Кличко.
Детали
По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:
• 142 женщины в возрасте от 22 до 85 лет
• 100 мужчин в возрасте от 23 до 84 лет
• 4 девочки от 5 месяцев до 15 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 15 лет
Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирусом. А также 230 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (151), Деснянском (20), Святошинском и Соломенском (по 16)”, — рассказал мэр.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,119 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 мая — 5,3 тысяч, что меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня — 193. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных — почти до 2,6 человек.