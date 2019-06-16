У Києві з озера дістали тіло потопельника
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Рятувальники дістали тіла чоловіка 1997 року народження з озера Сапсан у Пущі Водиці в Києві. Про це повідомило ГУ ДСНС України у місті Києві, передає УНН.
За інформацією ДСНС, 16 червня о 00:13 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про те, що біля лодочної станції на озері Сапсан в Пущі Водиці зникла людина. На місці події рятувальники виявили тіло потопельника 1997 року народження на відстані 30 м від берега і на глибині 3 м.
За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло доставили до берега та передали працівникам правоохоронних органів. На місці події працювали водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві.
Причину та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, у четвер о 18:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Закревського, озеро "Урочище Довгий Лан", можливо знаходиться тіло людини.