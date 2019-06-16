В Киеве из озера достали тело утопленника

По информации ГСЧС, 16 июня в 00:13 в столичную Службу спасения 101 поступила информация о том, что у лодочной станции на озере Сапсан в Пуще Водице исчез человек. На месте происшествия спасатели обнаружили тело утопленника 1997 года рождения на расстоянии 30 м от берега и на глубине 3 м.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело доставили к берегу и передали работникам правоохранительных органов. На месте происшествия работали водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.

Причину и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.



Напомним, в четверг в 18:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Закревского, озеро "Урочище Долгий Лан", возможно находится тело человека.