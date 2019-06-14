У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з озера
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У четвер о 18:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Закревського, озеро "Урочище Довгий Лан", можливо знаходиться тіло людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Прибувши до місця виклику рятувальники приступили до пошукових робіт.
На відстані 40 м від берега на глибині 6 м виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.
Причину та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Києві дістали з водойми літак, який потерпів аварію.