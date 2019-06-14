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В Киеве спасатели достали тело мужчины из озера

Киев • УНН

 • 16490 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В четверг в 18:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Закревского, озеро "Урочище Долгий Лан", возможно находится тело человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Киеве спасатели достали тело мужчины из озера

На место происшествия были направлены водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Прибыв к месту вызова спасатели приступили к поисковым работам.

На расстоянии 40 м от берега на глубине 6 м обнаружено тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Причину и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Киеве получили из водоема самолет, потерпевший аварию.

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