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У Києві дістали з водойми літак, який потерпів аварію

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. З самого ранку 13 червня проводились роботи по вилученню літака з водойми, який 7 червня потерпів аварію та упав в одне з озер рибгоспу "Нивки". Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

У Києві дістали з водойми літак, який потерпів аварію

У звязку із необхідністю задіяти до даної операції фахівців певного профілю, представники аероклубу звернулись до Головного управління ДСНС України у м. Києві з проханням у наданні допомоги професійних рятувальників.

Залучались рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення, зокрема і водолазно-рятувальне відділення, працювали також рятувальники КМДА та представники товариства з обмеженою відповідальністю "Автодопомога".

З метою належної організації та проведення зазначених заходів, бійці ДСНС провели підготовчі роботи. Для більшої стабілізації літака, працівники ДСНС закріпили понтонні подушки на крилах літака, проводилися водолазні роботи по закріпленню надувних подушок під хвіст і двигун літака, а також відкачувалася вода із самого повітряного судна. крім того, проводилися роботи по фіксації паливних дренажних систем. Аби перевернути літак, його було зафіксовано затяжними тросами, після чого проведено роботи по дислокації повітряного транспортного засобу до берега.

Додатково водолазами обстежено дно для пошуку обладнання літака. Розливу пального в озеро не виявлено.

Усі подальші дії по розбиранню та перевезенню літака із території рибгоспу на аеродром "Чайка" будуть проводитися працівниками аероклубу Антонова.

Нагадаємо, у Києві врятували трьох членів екіпажу літака, який здійснив аварійну посадку на озеро.

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