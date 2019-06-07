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Аварійна посадка літака у Києві: у ДСНС розповіли подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У Києві врятували трьох членів екіпажу літака, який здійснив аварійну посадку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Так, 7 червня о 15:16 від командира екіпажу літака АН-2 керівнику польотів аеродрому "Чайка" надійшла інформація про те, що з технічних причин літак буде сідати на воду поблизу с. Чайка.

"О 15:38 літак здійснив аварійну посадку на воду. О 16:30 підрозділами ДСНС врятовано три члени екіпажу літака АН-2, доставлені на берег та передані працівникам швидкої медичної допомоги", - сказано у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що стан здоров’я членів екіпажу задовільний.

Нагадаємо, на Київщині зник літак, що належить аероклубу "Чайка", з трьома людьми на борту.

При цьому, джерела УНН інформували, що згаданий літак впав на 19-му кілометрі Житомирського шосе біля спортивної бази "Святошин".

Згодом стало відомо, що Цивільний літак Ан-2, що зник на Київщині у п’ятницю, приземлився на озеро в районі санаторію "Перемога". Жертв немає.

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