Аварийная посадка самолета в Киеве: в ГСЧС рассказали подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Киеве спасли трех членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Так, 7 июня в 15:16 от командира экипажа самолета АН-2 руководителю полетов аэродрома "Чайка" поступила информация о том, что по техническим причинам самолет будет садиться на воду вблизи с. Чайка.
"В 15:38 самолет совершил аварийную посадку на воду. В 16:30 подразделениями ГСЧС спасены три члена экипажа самолета АН-2, доставлены на берег и переданы работникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное.
Напомним, в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклуба "Чайка" с тремя людьми на борту.
При этом, источники УНН информировали, что упомянутый самолет упал на 19-м километре Житомирского шоссе возле спортивной базы "Святошин".
Впоследствии стало известно, что Гражданский самолет Ан-2, пропавшего в Киевской области в пятницу, приземлился на озеро в районе санатория "Победа". Жертв нет.