У Києві та області оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві та області оголосили штормове попередження - до кінця ночі та вранці 15 грудня очікується туман, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
“До кінця ночі та вранці 15 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, — зазначено у штормовому повідомленні для Києва.
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Аналогічне попередження оголошено і для області.
Нагадаємо, синоптики попередили про туман та дощі на найближчі дні.