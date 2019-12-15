В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киеве и области объявили штормовое предупреждение - до конца ночи и утром 15 декабря ожидается туман, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
“До конца ночи и утром 15 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)”, — говорится в штормовом сообщении для Киева.
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Аналогичное предупреждение объявлено и для области.
Напомним, синоптики предупредили о тумане и дожди на ближайшие дни.