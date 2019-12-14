Синоптики попередили про туман та дощі на найближчі дні

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні найближчими днями очікується туман та дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень підніматиметься місцями до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, 15 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі та вранці у центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Часом дощ, в Карпатах та на півночі Лівобережжя з мокрим снігом, у західній частині вдень без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 0 до 8° тепла, вдень на крайньому півдні країни 2-12° тепла.

У понеділок-вівторок, 16-17 грудня, без істотних опадів. Лише вночі 16 грудня у східних областях невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° до 3° тепла, вдень 5-10° тепла, на Одещині та в Криму до 14°.

У середу-четвер, 18-19 грудня, — вдень без опадів. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 5-11° тепла, у західних областях 18 грудня 10-16°.

Нагадаємо, у столичній обсерваторії розповіли, чому зима тепла.

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