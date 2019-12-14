Синоптики предупредили о тумане и дожди на ближайшие дни

Так, 15 декабря в Украине облачно с прояснениями. Ночью и утром в центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый). Временами дождь, в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом, в западной части днем без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 0 до 8° тепла, днем на крайнем юге страны 2-12° тепла.

В понедельник-вторник, 16-17 декабря, без существенных осадков. Только ночью 16 декабря в восточных областях небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° до 3° тепла, днем 5-10 ° тепла, в Одесской области и в Крыму до 14°.

В среду-четверг, 18-19 декабря, — днем без осадков. Температура ночью от 5 ° тепла до 1 ° мороза, днем 5-11 ° тепла, в западных областях 18 декабря 10-16°.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.