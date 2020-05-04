У Києві судитимуть чоловіка, який під виглядом обміну валют обікрав людей на десятки тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві судитимуть чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів великою сумою грошей — 36 тис. євро та 30 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з Подільським УП ГУНП у м. Києві завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою особи у вчиненні двох епізодів шахрайства у особливо великих розмірах. Так, обвинувачений у співучасті з іншою особою розмістив на відомому інтернет сайті оголошення про купівлю іноземної валюти за вигідним курсом, на які відреагували двоє потерпілих”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що діючи за розробленою схемою, зловмисник призначав зустріч з клієнтами у громадських місцях, куди приїжджав на таксі. Перебуваючи у салоні автомобіля, обвинувачений брав грошові кошти в іноземній валюті нібито для обміну, після чого під приводом перерахунку виходив з авто та тікав з місця вчинення злочину.
“В результаті неправомірних дій шахрай заволодів грошовими коштами двох потерпілих в розмірі 36 тис. євро та 30 тис. доларів США. Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) скеровано до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті”, — повідомили в прокуратурі.
Також зазначається, що матеріали відносно спільника виділені в окреме кримінальне провадження.
Нагадаємо, повідомлено про підозру шахраю, який під приводом здійснення обміну валют впродовж лютого-квітня заволодів грошовими коштами мешканців столиці на суму 73 тисячі доларів.