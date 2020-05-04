В Киеве будут судить мужчину, который под видом обмена валют обокрал людей на десятки тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве будут судить мужчину, который мошенническим путем завладел крупной суммой денег — 36 тыс. евро и 30 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Подольским УП ГУНП в г. Киеве завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению лица в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупных размерах. Так, обвиняемый в соучастии с другим лицом разместил на известном интернет сайте объявление о покупке иностранной валюты по выгодному курсу, на которые отреагировали двое пострадавших”, — говорится в сообщении.
Установлено, что действуя по разработанной схеме, злоумышленник назначал встречу с клиентами в общественных местах, куда приезжал на такси. Находясь в салоне автомобиля, обвиняемый принимал денежные средства в иностранной валюте якобы для обмена, после чего под предлогом пересчета выходил из авто и скрывался с места совершения преступления.
“В результате неправомерных действий мошенник завладел денежными средствами двух пострадавших в размере 36 тыс. евро и 30 тыс. долларов США. Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) направлено в Подольский районный суд города Киева для рассмотрения по существу”, — сообщили в прокуратуре.
Также отмечается, что материалы относительно сообщника выделены в отдельное уголовное производство.
Напомним, сообщено о подозрении мошеннику, который под предлогом осуществления обмена валют в течение февраля-апреля завладел денежными средствами жителей столицы на сумму 73 тысячи долларов.