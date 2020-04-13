Валютному шахраю повідомлено підозру у заволодінні 73 тис. дол. киян
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Повідомлено про підозру шахраю, який під приводом здійснення обміну валют впродовж лютого-квітня заволодів грошовими коштами мешканців столиці на суму 73 тисячі доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратуру Києва.
Повідомляється, що чоловік діяв за розповсюдженою шахрайською схемою, розмістивши на інтернет сайті оголошення про купівлю іноземної валюти за вигідним курсом. Чоловік призначав зустрічі потерпілим у громадських місцях, куди приїжджав на таксі. Отримавши від громадян грошові кошти, зловмисник під приводом того, що готівка знаходиться у багажнику авто, зникав з місця події.
"Наразі встановлено два епізоди заволодіння зловмисником грошовими коштами громадян у розмірі 40 та 33 тисячі доларів США відповідно",- зазначається в повідомленні.
Також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, поліція викрила шахраїв, які привласнили понад 30 млн грн на авіаперевезеннях.