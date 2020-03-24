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Поліція викрила шахраїв, які привласнили понад 30 млн грн на авіаперевезеннях

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Поліція викрила шахраїв, які на території Києва, Одеси та Миколаєва привласнили понад 30 мільйонів гривень через несанкціонований доступ до автоматизованої системи бронювання та купівлі авіаквитків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що поліцейські встановили, що підозрювані впродовж 2016-2018 років придбали кілька комерційних агентств з продажу авіаквитків. Згодом такі компанії переоформлювали на своїх спільників.

"Злочинна схема працювала, як годинник: клієнти замовляли через агентів проїзні (перевізні) документи, зловмисники за допомогою несанкціонованого доступу до автоматизованої системи здійснювали їх бронювання та купівлю. При цьому кошти за квитки авіакомпанії не перераховували. У результаті шахраї привласнили понад 30 мільйонів гривень. Протиправну діяльність вони здійснювали на території Києва, Одеси та Миколаєва", - сказано у повідомленні.

Наразі слідчі повідомили про підозру двом фігурантам. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до діяльності злочинної групи.

Нагадаємо, у Києві викрили двох осіб, які через фіктивні підприємства відмили понад 7 млн гривень через внесення недостовірних відомостей до документів про проведення держреєстрації.

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