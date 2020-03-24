Поліція викрила шахраїв, які привласнили понад 30 млн грн на авіаперевезеннях

КИЇВ. 24 березня. УНН. Поліція викрила шахраїв, які на території Києва, Одеси та Миколаєва привласнили понад 30 мільйонів гривень через несанкціонований доступ до автоматизованої системи бронювання та купівлі авіаквитків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.