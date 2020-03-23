У Києві викрили групу, яка через фіктивні підприємства "відмила" понад 7 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві викрили двох осіб, які через фіктивні підприємства відмили понад 7 млн гривень через внесення недостовірних відомостей до документів про проведення держреєстрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві викрито двох осіб у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що для виведення коштів у "тінь" двоє мешканців столиці за грошову винагороду внесли недостовірні відомості до документів для проведення державної реєстрації шести юридичних осіб їх засновниками та керівниками.
У подальшому з метою здійснення фіктивних фінансових операцій ці ж особи підробили документи для отримання електронних ключів до банківських рахунків вказаних підприємств та здійснення переказу коштів.
"Такі дії надали можливість здійснювати фінансові операції, приховуючи походження коштів. Загальна сума можливої легалізації (відмивання) доходів складає понад 7 мільйонів гривень", - додається у повідомленні.
За результатами розслідування обвинувальні акти стосовно вказаних осіб направлено до суду за ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 1 ст. 209 КК України.
Повідомляється, що санкція ст. 209 КК України передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю до 2 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, працівниці обмінного пункту та її спільнику повідомили про підозру у викрадені з пункту обміну 9 мільйонів гривень.