У Києві викрили групу, яка через фіктивні підприємства "відмила" понад 7 млн гривень

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві викрили двох осіб, які через фіктивні підприємства відмили понад 7 млн гривень через внесення недостовірних відомостей до документів про проведення держреєстрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.